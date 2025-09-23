Ричмонд
Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 23 сентября, сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны (ПВО) еще одного беспилотника (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

— Силами ПВО Минобороны сбит ещё один беспилотник, атаковавший Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

22 сентября стало известно, что силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь ликвидировали 114 вражеских дронов над территорией страны. Удару подверглись — Ростовская, Астраханская, Брянская области и другие регионы страны.

В этот же день в Краснодарском крае в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание на электроподстанции. Пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают оперативные службы.

