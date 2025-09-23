Ричмонд
МО РФ: ПВО за девять часов отразила атаку 81 дрона над российскими регионами

За период с 15:00 до полуночи дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) России был уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом во вторник, 23 сентября, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

— С 15.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат, — говорится в сообщении.

Беспилотники были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Московской, Ростовской, Рязанской и Тульской областей, а также над Республикой Крым и в акватории Черного моря.

22 сентября стало известно, что силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь ликвидировали 114 вражеских дронов над территорией страны. Удару подверглись — Ростовская, Астраханская, Брянская области и другие регионы страны.

