Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили еще три БПЛА на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО Минобороны РФ нейтрализовали еще три беспилотника ВСУ, которые пытались атаковать столицу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ранее, в понедельник, мэр информировал о ликвидации 15 дронов, а во вторник заявил о двух дополнительных сбитых аппаратах. Позже он уточнил, что на подлете к Москве был уничтожен еще один беспилотник.
Собянин отметил, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, занимающиеся проверкой территории и устранением последствий.
Ранее сообщалось, что украинский беспилотник в понедельник, 22 сентября, сдетонировал возле здания администрации Белгорода, ранены два человека.
