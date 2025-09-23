Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили еще три БПЛА на подлете к Москве

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО Минобороны РФ нейтрализовали еще три беспилотника ВСУ, которые пытались атаковать столицу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее, в понедельник, мэр информировал о ликвидации 15 дронов, а во вторник заявил о двух дополнительных сбитых аппаратах. Позже он уточнил, что на подлете к Москве был уничтожен еще один беспилотник.

Собянин отметил, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, занимающиеся проверкой территории и устранением последствий.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник в понедельник, 22 сентября, сдетонировал возле здания администрации Белгорода, ранены два человека.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше