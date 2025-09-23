Ричмонд
Собянин сообщил о сбитом над Москвой 20-м беспилотнике

Над Москвой был сбит двадцатый по счету беспилотник, пытавшийся атаковать город. На месте падения обломков работают специалисты городских экстренных служб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Над столицей уничтожен двадцатый по счету БПЛА.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕАвиакомпании РФ начали отменять рейсы из-за атаки дронов на Москву: что происходит в Шереметьево и Домодедово.

«Силами ПВО Минобороны сбит еще один беспилотник, атаковавший Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сообщил мэр Москвы в telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что силы ПВО отразили атаку беспилотников на Москву, но в аэропорту Шереметьево из-за ограничений на прием и выпуск самолетов были перенесены 45 рейсов, 29 отменены, задержались десятки прилетов.

