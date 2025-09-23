В США приняли экстренные меры из-за угрозы парацетамола беременным

США будут уведомлять врачей о препарате, вызывающем аутизм у детей, заявил Трамп.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) Министерства здравоохранения США начнет информировать медицинских работников о возможной связи между употреблением ацетаминофена (парацетамол, также известен как Tylenol) во время беременности и повышенным риском развития аутизма у детей. Об этом он сообщил журналистам пресс-пула в Белом доме, передает пресс-служба администрации президента.
«С этого момента FDA будет уведомлять врачей о том, что использование ацетаминофена, широко известного как Tylenol, во время беременности может быть связано с очень высоким риском развития аутизма», — заявил он. Президент подчеркнул, что ранее заболеваемость аутизмом в США была значительно ниже: порядка 20 лет назад диагноз ставили одному из 10 тысяч детей. Сейчас же, по его словам, расстройство фиксируется у каждого 31-го ребенка, а в ряде штатов, таких как Калифорния, аутизм выявляют у одного из 12 мальчиков.
В пресс-службе администрации уточнили, что решение о пересмотре рекомендаций связано с ростом числа научных публикаций, в которых обсуждается возможная связь между приемом парацетамола во время беременности и неврологическими последствиями для ребенка. Ведомство планирует распространить предупреждение среди медицинского сообщества и провести дополнительные консультации с экспертами по детскому здоровью и фармакологии.