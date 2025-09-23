В США приняли экстренные меры из-за угрозы парацетамола беременным

«С этого момента FDA будет уведомлять врачей о том, что использование ацетаминофена, широко известного как Tylenol, во время беременности может быть связано с очень высоким риском развития аутизма», — заявил он. Президент подчеркнул, что ранее заболеваемость аутизмом в США была значительно ниже: порядка 20 лет назад диагноз ставили одному из 10 тысяч детей. Сейчас же, по его словам, расстройство фиксируется у каждого 31-го ребенка, а в ряде штатов, таких как Калифорния, аутизм выявляют у одного из 12 мальчиков.