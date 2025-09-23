Ричмонд
Собянин: Уничтожен еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Уничтожен один вражеский беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

23 сентября в пресс-службе Минобороны сообщили, что за период с 15:00 до полуночи дежурными средствами ПВО России был уничтожен 81 украинский беспилотник.

22 сентября стало известно, что силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь ликвидировали 114 вражеских дронов над территорией страны. Удару подверглись — Ростовская, Астраханская, Брянская области и другие регионы страны.

