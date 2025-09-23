Суд передал РФ активы семьи экс-мэра Владивостока Пушкарева на 79 млрд рублей

Тверской суд Москвы постановил передать в собственность государства группу приморских компаний «Востокцемент» и «Ренессанс», общая стоимость которых оценивается в 79 миллиардов рублей. Компании принадлежали родственникам бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, осужденного за коррупцию и впоследствии отправившегося на специальную военную операцию (СВО). Об этом стало известно в понедельник, 22 сентября.
Решение суда затрагивает 12 физических и юридических лиц, включая родителей Пушкарева, его братьев, сына, жену и доверенных лиц, а также ряд юридических лиц, связанных с компанией «Востокцемент».
— Иск заместителя генерального прокурора к Пушкареву А. И., Пушкареву А. С., Пушкареву В. С., Пушкареву С. П., Пушкаревой Н. И., Пушкаревой Т. Т. и иным ответчикам об обращении их имущества в доход РФ удовлетворить в полном объеме, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.
12 сентября стало известно, что генеральная прокуратура РФ потребовала через столичный Тверской суд изъять в доход государства активы компаний «Востокцемент» и «Ренессанс» стоимостью около 79 миллиардов рублей.