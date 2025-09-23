Ричмонд
На Камчатке за последние 24 часа зарегистрировали 40 афтершоков

За минувшие сутки на Камчатке было зафиксировано 40 афтершоков. Как сообщили в телеграм-канале камчатского филиала Геофизической службы РАН, четыре из них были ощутимы для жителей Петропавловска-Камчатского.

Источник: Life.ru

«С 09:00 22 сентября до 09:00 23 сентября 2025 г. произошло 40 землетрясений, из них 4 ощутимых в г. Петропавловске-Камчатском», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что недалеко от восточного побережья Камчатки, сейсмологи зарегистрировали подводный толчок магнитудой 6,3. Землетрясение произошло во вторник в 6:18 по местному времени. Ранее в этом районе уже фиксировалось землетрясение магнитудой 6,0, эпицентр которого находился в 214 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине около 19 километров.