На Камчатке за последние 24 часа зарегистрировали 40 афтершоков

«С 09:00 22 сентября до 09:00 23 сентября 2025 г. произошло 40 землетрясений, из них 4 ощутимых в г. Петропавловске-Камчатском», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что недалеко от восточного побережья Камчатки, сейсмологи зарегистрировали подводный толчок магнитудой 6,3. Землетрясение произошло во вторник в 6:18 по местному времени. Ранее в этом районе уже фиксировалось землетрясение магнитудой 6,0, эпицентр которого находился в 214 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине около 19 километров.