На Камчатке за последние 24 часа зарегистрировали 40 афтершоков

Ранее сообщалось, что недалеко от восточного побережья Камчатки, сейсмологи зарегистрировали подводный толчок магнитудой 6,3. Землетрясение произошло во вторник в 6:18 по местному времени. Ранее в этом районе уже фиксировалось землетрясение магнитудой 6,0, эпицентр которого находился в 214 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине около 19 километров.