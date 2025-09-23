Силы ПВО уничтожили 81 беспилотник ВСУ за вечер

С 15:00 мск 22 сентября до полуночи 23 сентября российские системы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку ВСУ, перехватив и уничтожив 81 беспилотный летательный аппарат, сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, дроны были сбиты в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской и Тульской областями, а также в районе Москвы, в Республике Крым и над акваторией Черного моря.
В министерстве подчеркнули, что силы ПВО продолжают круглосуточно дежурить и отражать массированные воздушные атаки, предотвращая разрушения и жертвы среди гражданского населения.
Ранее сообщалось, что украинский беспилотник в понедельник, 22 сентября, сдетонировал возле здания администрации Белгорода, ранены два человека.