NBС News: американец атаковал лазерной указкой вертолет с Трампом на борту

«Сантьяго подошел к мужчине, позже опознанному как Джейкоб Сэмюэл Уинклер, который направил красный лазерный указатель в сторону Marine One и включил красную лазерную указку», — говорится в сообщении NBC News. По данным материалов дела, действия подозреваемого «представляли риск внезапной потери зрения пилота и его дезориентации, особенно во время полета на малой высоте рядом с другими вертолетами и монументом Вашингтону».