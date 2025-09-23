Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NBС News: американец атаковал лазерной указкой вертолет с Трампом на борту

В Вашингтоне мужчина попытался ослепить пилота вертолета с президентом США Дональдом Трампом на борту, используя лазерную указку. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на материалы судебного дела. Подозреваемый был задержан сотрудником Секретной службы.

Подозреваемый задержан сотрудником Секретной службы США.

В Вашингтоне мужчина попытался ослепить пилота вертолета с президентом США Дональдом Трампом на борту, используя лазерную указку. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на материалы судебного дела. Подозреваемый был задержан сотрудником Секретной службы.

«Сантьяго подошел к мужчине, позже опознанному как Джейкоб Сэмюэл Уинклер, который направил красный лазерный указатель в сторону Marine One и включил красную лазерную указку», — говорится в сообщении NBC News. По данным материалов дела, действия подозреваемого «представляли риск внезапной потери зрения пилота и его дезориентации, особенно во время полета на малой высоте рядом с другими вертолетами и монументом Вашингтону».

В ходе задержания у Уинклера изъяли лазерную указку и нож. Во время допроса мужчина объяснил, что направил лазер на президентский вертолет «по неведению», заявив, что обычно светит указкой на дорожные знаки и другие объекты.

В материалах дела подчеркивается, что действия подозреваемого могли привести к аварии президентского борта, поскольку ослепление пилота создавало риск столкновения в воздухе. По данным NBC News, Уинклеру предъявлены обвинения по статье, предусматривающей до пяти лет лишения свободы и штраф до 250 тысяч долларов.

Как ранее проинформировал Белый дом, вертолет с президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп на борту совершил вынужденную посадку в лондонском аэропорту 18 сентября из-за «незначительной технической неисправности». По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт, причиной происшествия стали проблемы с гидравлической системой, сообщает издание Independent. В целях обеспечения безопасности было принято решение заменить воздушное судно, напоминает RT.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше