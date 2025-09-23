Эрдоган заявил, что не верит в ближайшее окончание конфликта на Украине

Эрдоган сделал свое заявление в интервью.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил сомнения в скором завершении конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу Fox News.
«Я не очень верю, что это случится», — сказал Эрдоган, отвечая на вопрос журналиста о возможности скорого окончания боевых действий на территории Украины. Президент пояснил, что сейчас не наблюдается условий, которые позволили бы сторонам прийти к миру.
Ранее Эрдоган подчеркивал необходимость проведения встречи на высшем уровне для достижения конкретных результатов по урегулированию ситуации на Украине. Такое заявление он сделал после переговоров с президентом России Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Китае, где особое внимание было уделено украинскому вопросу.