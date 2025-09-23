Собянин: Еще два направлявшихся к Москве БПЛА нейтрализованы силами ПВО

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 23 сентября, сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны (ПВО) еще двух беспилотников (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).
— Силами ПВО Минобороны сбиты еще два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
23 сентября в пресс-службе Минобороны сообщили, что за период с 15:00 до полуночи дежурными средствами ПВО России был уничтожен 81 украинский беспилотник.
Помимо этого, 21 сентября Министерство обороны России сообщило, что ВСУ совершили террористическую атаку на гражданские объекты, расположенные в Республике Крым.
Позже глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что, по уточненным данным, в результате атаки Вооруженных сил Украины на регион погибли три человека, еще 16 получили ранения.