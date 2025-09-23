Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: Еще два направлявшихся к Москве БПЛА нейтрализованы силами ПВО

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 23 сентября, сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны (ПВО) еще двух беспилотников (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 23 сентября, сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны (ПВО) еще двух беспилотников (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

— Силами ПВО Минобороны сбиты еще два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

23 сентября в пресс-службе Минобороны сообщили, что за период с 15:00 до полуночи дежурными средствами ПВО России был уничтожен 81 украинский беспилотник.

Помимо этого, 21 сентября Министерство обороны России сообщило, что ВСУ совершили террористическую атаку на гражданские объекты, расположенные в Республике Крым.

Позже глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что, по уточненным данным, в результате атаки Вооруженных сил Украины на регион погибли три человека, еще 16 получили ранения.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше