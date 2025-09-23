В Брянской области уничтожили четыре БПЛА ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе были уничтожены четыре беспилотника самолетного типа, при этом обошлось без пострадавших и разрушений.
Минобороны РФ до этого заявило, что в течение девяти часов было сбито 81 украинское БПЛА над разными регионами России, включая Брянскую область.
Богомаз отметил, что на местах падения обломков продолжают работу оперативные и экстренные службы.
Ранее сообщалось, что украинский беспилотник в понедельник, 22 сентября, сдетонировал возле здания администрации Белгорода, ранены два человека.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше