Глава СК России поручил завести дело после ДТП с автобусом в Хабаровске

Напомним, 22 сентября на улице Левобережной в Магадане произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового и легкового автомобилей. По предварительной информации, 56-летний водитель автомобиля КамАЗ при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество автомобилю Nissan Tiida под управлением 37-летней женщины.