Глава СК России поручил завести дело после ДТП с автобусом в Хабаровске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту оказания небезопасных транспортных услуг в Хабаровске. Поводом стало ДТП с участием автобуса, произошедшее в сентябре 2025 года. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как стало известно, водитель автобуса превысил скорость при обгоне другого общественного транспорта, что привело к столкновению. В результате аварии пострадали две пассажирки, включая пятилетнюю девочку, которым потребовалась медицинская помощь.
Исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО Данил Фисенко получил поручение организовать процессуальную проверку и возбудить уголовное дело. Ход расследования взят на контроль центральным аппаратом ведомства.
Напомним, 22 сентября на улице Левобережной в Магадане произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового и легкового автомобилей. По предварительной информации, 56-летний водитель автомобиля КамАЗ при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество автомобилю Nissan Tiida под управлением 37-летней женщины.