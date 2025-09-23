Во Владивостоке за сутки произошло три ДТП с участием детей

Во Владивостоке за одни сутки произошло сразу три ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние. Все случаи были зафиксированы в разных районах города, пострадавшими стали дети в возрасте от 6 до 11 лет, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью.
Первое ДТП было зафиксировано на улице Луговая. По предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля Toyota Esquire, поворачивая налево на улицу Сабанеева, не уступил дорогу автомобилю Toyota Vitz, двигавшемуся во встречном направлении. Произошло столкновение, в результате которого травмы получил 6-летний пассажир — мальчик, находившийся в салоне Toyota Vitz. Ребёнку назначено амбулаторное лечение. В ходе проверки было установлено, что у мужчины не было при себе необходимых документов, а также отсутствовала диагностическая карта. На него составлены административные протоколы по нескольким статьям КоАП РФ. Кроме того, водитель Toyota Vitz привлечена к ответственности за нарушение правил перевозки детей — ребёнок находился в салоне без детского удерживающего устройства.
Второе происшествие случилось на улице Карбышева в районе дома № 22Б. Водитель автомобиля Mitsubishi Outlander, двигаясь вдоль дома, совершил наезд на 8-летнюю школьницу, которая выбежала на проезжую часть из-за припаркованного транспорта. Девочка перебегала дорогу вне пешеходного перехода. Её госпитализировали с травмами, а в отношении водителя составлен протокол по статье за причинение вреда здоровью в результате нарушения ПДД.
Третий случай произошёл вечером на Партизанском проспекте у дома № 40А. Неустановленный автомобилист сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зелёный свет. Водитель с места инцидента скрылся. Школьница получила травмы и доставлена в медицинское учреждение, где проходит стационарное лечение. По факту ДТП составлены материалы по статьям за нарушение ПДД, повлекшее травмы, и за оставление места происшествия. Сотрудниками полиции проводится розыск нарушителя. Назначены необходимые экспертизы.
По всем трём случаям сотрудники ГАИ проводят проверки.