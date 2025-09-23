Во Владивостоке за сутки произошло три ДТП с участием детей

Первое ДТП было зафиксировано на улице Луговая. По предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля Toyota Esquire, поворачивая налево на улицу Сабанеева, не уступил дорогу автомобилю Toyota Vitz, двигавшемуся во встречном направлении. Произошло столкновение, в результате которого травмы получил 6-летний пассажир — мальчик, находившийся в салоне Toyota Vitz. Ребёнку назначено амбулаторное лечение. В ходе проверки было установлено, что у мужчины не было при себе необходимых документов, а также отсутствовала диагностическая карта. На него составлены административные протоколы по нескольким статьям КоАП РФ. Кроме того, водитель Toyota Vitz привлечена к ответственности за нарушение правил перевозки детей — ребёнок находился в салоне без детского удерживающего устройства.