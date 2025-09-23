Молодой хабаровчанин перевел мошенникам 1,5 млн рублей

В Хабаровске в обман телефонных мошенников о спасении денег на безопасных счетах поверил 27-летний житель Краснофлотского района и отдал 1,5 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ему позвонил «сотрудник сотовой компании» и сообщил, что нужно продлить договор связи. Для этого хабаровчанин назвал код из смс. Затем ему, как обычно бывает в этой схеме аферистов, стали звонить «сотрудники правоохранительных органов» и говорить, что по доверенности мошенники взяли на хабаровчанина кредиты. И чтобы отменить их, нужно перевести на «безопасный счёт» преступников все свои деньги.
Горожанин отдал мошенникам 1,1 млн своих сбережений и взял кредит в размере 385 тысяч рублей, который тоже перевел.
— Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
Напомним, мошенники обманывают хабаровчан под предлогом трудоустройства на маркетплейсах.