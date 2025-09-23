Молодой хабаровчанин перевел мошенникам 1,5 млн рублей

Ему позвонил «сотрудник сотовой компании» и сообщил, что нужно продлить договор связи. Для этого хабаровчанин назвал код из смс. Затем ему, как обычно бывает в этой схеме аферистов, стали звонить «сотрудники правоохранительных органов» и говорить, что по доверенности мошенники взяли на хабаровчанина кредиты. И чтобы отменить их, нужно перевести на «безопасный счёт» преступников все свои деньги.