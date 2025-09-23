В Вяземском районе осудили мужчину за вождение в пьяном виде без прав

Вяземский районный суд вынес обвинительный приговор 41-летнему местному жителю, признанному виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Его автомобиль остановили в июле 2025 года сотрудники ГАИ для проверки. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови водителя. Дальнейшая проверка установила, что мужчина никогда не имел водительского удостоверения, а весной 2025 года уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение с наказанием в виде 10 суток ареста.
Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на два года.
Напомним, в Советской Гавани зафиксированы случаи вандализма, произошедшие сразу после торжественных мероприятий по случаю Дня города и юбилея района.