В Вяземском районе осудили мужчину за вождение в пьяном виде без прав

Освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови.

Источник: Комсомольская правда

Вяземский районный суд вынес обвинительный приговор 41-летнему местному жителю, признанному виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Его автомобиль остановили в июле 2025 года сотрудники ГАИ для проверки. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови водителя. Дальнейшая проверка установила, что мужчина никогда не имел водительского удостоверения, а весной 2025 года уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение с наказанием в виде 10 суток ареста.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на два года.

