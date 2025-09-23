Работу аэропорта Осло приостановили после обнаружения неизвестных беспилотников

По данным издания, дроны были замечены в районе аэропорта Осло Гардермуэн около 23:30 по местному времени.
Представитель пресс-службы Гардермуэна Моника Фастинг сообщила изданию Verdens Gang о закрытии воздушного пространства и перенаправлении самолётов в ближайший аэропорт. Кроме того, БПЛА были обнаружены вблизи военных объектов в районе крепости Акерсхус.
Ранее сообщалось о закрытии крупнейшего аэропорта Дании в Копенгагене. Предположительно, в воздушном пространстве страны были замечены дроны. Сервис Flightradar24 проинформировал о приостановке всех взлётов и посадок в аэропорту с 20:26 по местному времени из-за сообщений о беспилотниках. По меньшей мере 11 рейсов были перенаправлены в другие аэропорты.