Лайнер из Владивостока экстренно сел в Пулково из-за атаки дронов на Москву

Самолет рейса Владивосток — Москва из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.
По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», пассажиры несколько часов не могли покинуть лайнер. Один из путешественников почувствовал себя плохо, и на борт вызвали скорую помощь.
Рейс SU 1709 должен был прибыть в Москву в 21:35, однако после трех часов ожидания в аэропорту Пулково пассажирам сообщили об отмене дальнейшего полета. Авиакомпания до настоящего момента не предоставила информацию о своих дальнейших действиях.
Вечером понедельника, 22 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны столицы уничтожили семь атакующих беспилотников. По предварительным данным, ущерба не зафиксировано.
Жители Москвы и Московской области в социальных сетях рассказали о многочисленных громких звуках, похожих на взрывы. Сообщения поступали из многих районов, включая Одинцовский подмосковный район и столичные Коньково, Кузьминки, Чертаново, Павелецкую, Солнцево, Царицыно, Очаково, Южное Бутово, Кунцево, Новые Черемушки и Хорошевскую части города.
Из-за атаки дронов работу приостановил только аэропорт Шереметьево, в то время как остальные воздушные гавани продолжают функционировать, сообщили в Росавиации.
Пассажиры вынуждены оставаться в Пулково, пока решается вопрос о дальнейших маршрутах и возможностях возобновления полетов. Службы экстренной помощи находятся в готовности оказать помощь при необходимости.