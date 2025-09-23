Ричмонд
На побережье нашли лодку-призрак с пропавшим капитаном

В Австралии на мелководье недалеко от города Куктаун была обнаружена пустая парусная лодка, которая за 10 дней до этого отчалила из Вануату с 62-летним капитаном Хартвеллом Шампанем на борту. Об этом сообщает abc.net.au.

Судно-призрак нашли 13 сентября. Известно, что 3 сентября Шампань вышел в одиночное плавание из Вануату с целью добраться до Австралии. Родственники моряка подтверждают, что связь с ним поддерживалась до 10 сентября — именно в этот день была сделана последняя письменная запись на борту, после чего капитан пропал при загадочных обстоятельствах.

Полиция рассматривает шторм как наиболее вероятную причину исчезновения, однако поиски мужчины в воде не ведутся из-за слишком большой площади предполагаемого района поиска. Правоохранители намерены провести расследование с использованием электронных устройств, найденных на лодке, а также ищут свидетелей, которые могли встретить Шампаня в океане.

Этот случай напоминает другие загадочные истории с кораблями-призраками, когда пассажиры бесследно исчезают во время морских путешествий. Ранее у побережья американского штата Калифорния обнаружена дрейфующая без экипажа яхта, ранее вышедшая из Вашингтона с одним человеком на борту.