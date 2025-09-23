На побережье нашли лодку-призрак с пропавшим капитаном

Судно-призрак нашли 13 сентября. Известно, что 3 сентября Шампань вышел в одиночное плавание из Вануату с целью добраться до Австралии. Родственники моряка подтверждают, что связь с ним поддерживалась до 10 сентября — именно в этот день была сделана последняя письменная запись на борту, после чего капитан пропал при загадочных обстоятельствах.