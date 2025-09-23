ТАСС: ущерб по делу Мерваезовой о хищении может достичь около 5 млрд рублей

По его словам, уголовное дело о хищении денежных средств у Минобороны было возбуждено в июне 2023 года ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении неустановленных лиц. С ним в одно производство объединено пять уголовных дел, которые в том числе возбудили в сентябре 2023 года, два из них в январе и одно в марте 2024 года. Потерпевшими признаны около пяти организаций и Минобороны РФ.