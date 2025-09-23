В США атаковали вертолет с Трампом на борту лазерной указкой

Оказалось, что мужчина, позже опознанный как Джейкоб Сэмюэл Уинклер, направил красный лазерный указатель на вертолёт Marine One. Сантьяго успел пресечь действия злоумышленника, вырвал из его рук указку, надел наручники и при обыске обнаружил у него нож. На допросе задержанный заявил, что использовал лазер без злого умысла, утверждая, будто «светил на всё подряд».