В США атаковали вертолет с Трампом на борту лазерной указкой

В Вашингтоне задержан мужчина, пытавшийся сорвать полёт президентского вертолёта с Дональдом Трампом на борту, сообщает NBC News со ссылкой на материалы судебного дела.
По данным телеканала, вечером в субботу сотрудник Секретной службы Диего Сантьяго заметил на Конститьюшн-авеню подозрительного человека, который наблюдал за президентским бортом.
Оказалось, что мужчина, позже опознанный как Джейкоб Сэмюэл Уинклер, направил красный лазерный указатель на вертолёт Marine One. Сантьяго успел пресечь действия злоумышленника, вырвал из его рук указку, надел наручники и при обыске обнаружил у него нож. На допросе задержанный заявил, что использовал лазер без злого умысла, утверждая, будто «светил на всё подряд».
В материалах дела отмечается, что действия Уинклера создавали угрозу временной потери зрения пилотом и риск дезориентации при полёте на малой высоте вблизи других вертолётов и монумента Вашингтона. Это могло привести к катастрофе. Теперь задержанному грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до 250 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что в США на месте панихиды по Чарли Кирку задержали вооруженного мужчину. У задержанного при себе был как минимум один пистолет и нож.