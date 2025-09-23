Газовый баллон взорвался во время пожара в Хабаровском крае

За сутки в Хабаровском крае ликвидировано 12 техногенных пожаров, три из них — в жилых помещениях. Наиболее серьезное возгорание произошло в селе Краснореченское, где в двухэтажном кирпичном доме на улице Гаражной огонь охватил три квартиры. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Пожарным потребовалось около 3,5 часа, чтобы локализовать возгорание на площади 100 квадратных метров. В процессе тушения из здания эвакуировали двух человек и вынесли два газовых баллона. Огонь повредил межэтажные перекрытия.
В селе Пивань Комсомольского района на территории садового товарищества «ЭТУ связи» произошел взрыв газового баллона с пропаном до прибытия пожарных. Огонь уничтожил крышу дома из бруса, деревянные постройки и автомобильный прицеп. Ликвидация крупного пожара заняла восемь часов.
В селе Хурба того же района на пятом этаже жилого дома горела квартира. Возгорание дивана на площади один квадратный метр привело к повреждению полов и стены. На месте работали дознаватели МЧС России для установления причин пожаров. Пострадавших во всех инцидентах нет.