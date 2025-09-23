Газовый баллон взорвался во время пожара в Хабаровском крае

За сутки в Хабаровском крае ликвидировано 12 техногенных пожаров, три из них — в жилых помещениях. Наиболее серьезное возгорание произошло в селе Краснореченское, где в двухэтажном кирпичном доме на улице Гаражной огонь охватил три квартиры. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.