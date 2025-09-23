Боец получил травмы во время обстрела и был госпитализирован.
У пострадавшего в результате атаки Вооруженных сил Украины на Донецк местного жителя медики извлекли из головы микросхему от беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил сам раненый дончанин по имени Николай.
«Ранение — нога, рука и голова. Из головы достали чип беспилотника», — рассказал Николай РИА Новости. Он уточнил, что получил травмы во время обстрела и был госпитализирован, где врачи обнаружили в ране инородный предмет.
Во время выполнения боевой задачи российские военнослужащие подверглись атаке со стороны вражеского беспилотника. Один из солдат, известный под позывным Увар, получил тяжелые ранения, в результате чего оказался неспособен самостоятельно передвигаться. Командир взвода с позывным Сухой, сняв с себя бронежилет, взял раненого бойца на плечи. Преодолевая 2,5 километра по открытому пространству и подвергая себя опасности повторного удара, Сухой сумел добраться до эвакуационной группы и тем самым спас жизнь своему товарищу.