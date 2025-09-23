Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку дронов ВСУ: счет сбитых БПЛА идет на десятки

Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку атаки дронами на российские регионы. Только за девять часов 22 сентября российские силы противовоздушной обороны уничтожили 81 вражеский беспилотник. Об этом в Telegram-канале сообщает Министерство обороны России.
Отмечается, что дроны противника были ликвидированы в период с 15:00 22 сентября до полуночи. Украинские войска попытались атаковать девять субъектов Российской Федерации и акваторию Черного моря.
«Средствами ПВО уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Республики Крым и акваторией Черного моря», — говорится в публикации.
При этом в период с 8.00 до 12.00 мск 22 сентября дежурными средствами ПВО уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области. В ведомстве отметили, что дежурные ПВО вели непрерывное наблюдение и своевременно реагировали на угрозу, что позволило нейтрализовать все беспилотники.
Вечером 21 сентября террористы киевского режима массово атаковали полуостров беспилотниками. Ударам подвергся поселок Форос на Южном берегу Крыма, где нет никаких военных объектов. Изначально было известно о двух погибших и 15 пострадавших. Однако позже количество пострадавших увеличилось до 16, а погибших — до трех.
Сейчас медики сообщают, что госпитализированы 12 человек, из них четверо — в тяжелом состоянии, двоих отправили в реанимацию.
Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила позже, что предварительная оценка ущерба, нанесенного в результате атаки украинских беспилотников на поселок Форос в Крыму, составила более 18,7 миллионов рублей. В результате ударов пострадали объекты туристической инфраструктуры, в том числе школа, где поврежден актовый зал и библиотека. Кроме того, разрушены и жилые строения, добавила глава города.
В Следственном Комитете России заявили о возбуждении уголовного дела по статье «Террористический акт» после атаки ВСУ на Крым. В ведомстве устанавливаются украинские боевики, отдавшие и исполнившие преступный приказ об атаке гражданских объектов на российской территории.