Эрдоган посоветовал странам НАТО брать пример с Турции в связях с РФ и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны НАТО ориентироваться на турецкий подход в отношениях с Россией и Украиной. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News. По словам турецкого лидера, именно такая стратегия может способствовать снижению напряженности в регионе и поиску решений для затянувшихся конфликтов.