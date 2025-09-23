Ричмонд
Трамп подписал указ о признании «Антифа» террористами из-за гибели Кирка

Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании движения «Антифа» внутренней террористической организацией. Текст документа опубликован на официальном сайте Белого дома. Решение может быть связано с убийством активиста Чарли Кирка.

Трамп издал новый указ, связанный с насилием на политической почве.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании движения «Антифа» внутренней террористической организацией. Текст документа опубликован на официальном сайте Белого дома. Решение может быть связано с убийством активиста Чарли Кирка.

«Из-за вышеупомянутой модели политического насилия, направленного на подавление законной политической активности и подрыв верховенства закона, я настоящим объявляю “Антифа” внутренней террористической организацией», — говорится в тексте указа. Он опубликован на официальном сайте Белого дома.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала о деталях расследования убийства американского консервативного активиста и сторонника президента США Чарли Кирка. По данным издания, в винтовке, из которой могли совершить преступление, обнаружены пули с выгравированными лозунгами «Антифы», напоминает «Царьград».

В правоохранительных органах утверждают, что этот факт стал одним из оснований для ужесточения мер в отношении движения. По информации источников WSJ, власти рассматривают возможность дальнейшего расширения списка организаций, подпадающих под действие новых антикриминальных мер.

