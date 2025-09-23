Собянин сообщил об уничтожении еще трех беспилотников на подлете к Москве

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавших Москву. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— ПВО Минобороны уничтожено три вражеских беспилотных средства, летевших на Москву, — написал Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
22 сентября стало известно, что силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь ликвидировали 114 вражеских дронов над территорией страны. Удару подверглись — Ростовская, Астраханская, Брянская области и другие регионы страны.
В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что три человека погибли и еще десять пострадали в результате атаки украинской армии на Белгородскую область. Позже он рассказал о вражеском коптере, который взорвался около здания городской администрации Белгорода.