Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейс Владивосток — Москва экстренно сел в Питере из-за атаки дронов

Пассажирский рейс SU 1709 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Владивостока в Москву совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) из-за атаки беспилотников на столицу. По данным СМИ, пассажиры более трех часов не могли покинуть самолет, а на борт была вызвана скорая помощь.

Рейс Владивосток — Москва из-за атаки ВСУ сел в Питере.

Пассажирский рейс SU 1709 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Владивостока в Москву совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) из-за атаки беспилотников на столицу. По данным СМИ, пассажиры более трех часов не могли покинуть самолет, а на борт была вызвана скорая помощь.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕАвиакомпании РФ начали отменять рейсы из-за атаки дронов на Москву: что происходит в Шереметьево и Домодедово.

«Рейс Владивосток — Москва вынужденно сел в Пулково из-за атаки БПЛА на столицу. Пассажиры уже три часа не могут покинуть самолет, на борт вызывали скорую», — сообщил telegram-канал «Осторожно, новости». Рейс должен был приземлиться в московском аэропорту в 21:35 по местному времени.

Пассажиры рейса до сих пор не могут отправиться к конечному пункту назначения — в Москву. По словам одного из них, посадка в Петербурге стала неожиданностью, и сейчас он ждет разъяснений от представителей авиакомпании. Ограничения в Шереметьево уже сняты, однако вылеты все еще задерживаются, передает 78.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении более 80 БПЛА в воздушном пространстве РФ. Отмечалось, что взрывы были слышны в районе улицы Строителей в Реутове. Подробности атаки — в онлайн-трансляции URA.RU.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше