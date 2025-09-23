Рейс Владивосток — Москва экстренно сел в Питере из-за атаки дронов

Пассажиры рейса до сих пор не могут отправиться к конечному пункту назначения — в Москву. По словам одного из них, посадка в Петербурге стала неожиданностью, и сейчас он ждет разъяснений от представителей авиакомпании. Ограничения в Шереметьево уже сняты, однако вылеты все еще задерживаются, передает 78.