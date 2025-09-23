Семь беспилотников Вооруженных сил Украины сбиты силами противовоздушной обороны России, которые направлялись к российской столице ночью 23 сентября. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву», — написал он, добавив, что в настоящее время на местах падения обломков вражеских дронов работают все экстренные службы.
Российские военные бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК. В то время как боевики нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского ежедневно пытаются нацеливать свои беспилотники на российские гражданские объекты.
Очередную массированную атаку на субъекты Российской Федерации украинские военные предприняли и накануне. Так, только с 8.00 до 12.00 мск 22 сентября российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 28 дронов противника над Белгородской областью. Власти региона отметили, что уничтожить все БПЛА Украины помогло непрерывное наблюдение и своевременная реакция на угрозу.
А спустя несколько часов в российском оборонном ведомстве сообщили об уничтожении за девять часов 81 дрона ВСУ. Атака противника продолжалась с 15:00 до полуночи 22 сентября. Вооруженные силы Украины безуспешно пытались нанести удары Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Республики Крым и акваторией Черного моря.
Вечером 21 сентября боевики киевского режима атаковали Крымский полуостров, использовав для этого дроны. Под удар попали объекты, не имеющие никакого отношения к военным. Вооруженные силы Украины атаковали поселок Форос на Южном берегу Крыма, а в нем — санаторий и местную школу. В результате налета трое человек погибли, 16 — пострадали.
По словам главы администрации Ялты Янины Павленко, предварительный ущерб инфраструктуре составляет почти 19 миллионов рублей. По факту террористической атаки СК РФ возбудил уголовное дело и сейчас устанавливает причастных к преступлению.
Между тем, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что семьи погибших при атаке украинских беспилотников на санаторий и школу в поселке Форос в Республике Крым получат по 1,5 млн рублей, пострадавшие — от 300 до 600 тыс. рублей.