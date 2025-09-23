Ричмонд
Власти Украины осудили визит трех африканских послов в Крым

Министерство иностранных дел Украины осудило визит послов Буркина-Фасо, Мали и Нигера в Крым, который прошел с 18 по 20 сентября. Украинская сторона расценивает этот приезд как нарушение международного права и резолюций Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

«Действия послов выглядят особенно цинично на фоне усилий, якобы прилагаемых режимами Буркина-Фасо, Мали и Нигера для сохранения и защиты собственного суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ», — отметили в украинском министерстве. Ведомство также пригрозило принятием контрмер в ответ на визит делегации.

Россия неоднократно заявляла, что полуостров присоединился к России по результатам референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин называл вопрос Крыма окончательно решенным и закрытым. О том, что у Киева нет никаких юридических оснований претендовать на Крым и Севастополь, ранее заявлял Николай Азаров, который возглавлял кабмин Украины до госпереворота 2014 года.

