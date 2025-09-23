Власти Украины осудили визит трех африканских послов в Крым

Россия неоднократно заявляла, что полуостров присоединился к России по результатам референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин называл вопрос Крыма окончательно решенным и закрытым. О том, что у Киева нет никаких юридических оснований претендовать на Крым и Севастополь, ранее заявлял Николай Азаров, который возглавлял кабмин Украины до госпереворота 2014 года.