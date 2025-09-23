Ричмонд
Reuters: аэропорт Осло закрыл воздушное пространство из-за БПЛА

Аэропорт Осло (Норвегия) временно прекратил прием и отправку рейсов этой ночью из-за обнаружения вблизи воздушного пространства неизвестных беспилотников. Об этом пишет агентство Reuters.

В воздушном пространстве Осло были обнаружены неопознанные беспилотники.

«Аэропорт Осло закрыл свое воздушное пространство с полуночи по местному времени (22:00 по Гринвичу) из-за сообщений о неизвестных дронах, сообщил представитель норвежского оператора аэропортов Avinor в электронном письме», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте агентства.

В материале также упоминается, что все рейсы были перенаправлены в ближайший аэропорт. На данный момент неизвестно, кому принадлежат дроны и куда они направились.

Власти Дании минувшей ночью также приостановили работу аэропорта Копенгагена после обнаружения нескольких неопознанных беспилотников вблизи воздушной гавани. Согласно сведениям, предоставленным датской полицией, в районе аэропорта было зафиксировано присутствие от двух до четырех БПЛА крупных размеров.

Ранее сообщалось, что над военной базой в Осло в районе крепости Акерсхус также были замечены неопознанные БПЛА. Из-за чего был закрыт главный аэропорт столицы Гардермуен. В настоящее время норвежская полиция находится на связи с коллегами из Дании, чтобы определить, есть ли связь между этими двумя инцидентами.

