Житель Братска украл со счета пенсионера более миллиона рублей

Парень еще тогда обратил внимание на крупный баланс, но не стал рисковать. Весной текущего года, пенсионер вновь обратился за помощью к молодому человеку. В знак благодарности 61-летний сибиряк подарил свой смартфон. Зная пароль от мобильного банка, 21-летний мужчина начал постепенно обналичивать средства, в итоге похитив 1 миллион 66 тысяч рублей. В настоящее время следователи ведут расследование по статье «Кража» (п. «Б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).