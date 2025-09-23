Житель Братска украл со счета пенсионера более миллиона рублей

В Иркутской области правоохранительными органами пресечена деятельность мошенника, похитившего крупную сумму у 61-летнего жителя Братска. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД Иркутской области, мужчина присвоил себе свыше миллиона рублей, которые пенсионер получил от продажи недвижимости.
— К хищению причастен 21-летний знакомый потерпевшего. Осенью 2024 года пенсионер обратился к молодому человеку за помощью в установке банковского приложения, — поделились в ведомстве.
Парень еще тогда обратил внимание на крупный баланс, но не стал рисковать. Весной текущего года, пенсионер вновь обратился за помощью к молодому человеку. В знак благодарности 61-летний сибиряк подарил свой смартфон. Зная пароль от мобильного банка, 21-летний мужчина начал постепенно обналичивать средства, в итоге похитив 1 миллион 66 тысяч рублей. В настоящее время следователи ведут расследование по статье «Кража» (п. «Б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).