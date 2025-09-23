Два города северной Европы переполошились из-за неизвестных беспилотников: что известно к этому часу

Заместитель инспектора полиции Якоб Хансен сообщил, что в настоящее время у правоохранительных органов нет информации о том, откуда эти дроны, и о направлении их дальнейшего полета. По его словам, они просто «исчезли сами собой». Вместе с тем Хансен подчеркнул, что на данный момент отсутствуют какие-либо признаки угрозы для датчан и туристов.