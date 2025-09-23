Два города северной Европы переполошились из-за неизвестных беспилотников: что известно к этому часу

На данный момент неизвестно, кому принадлежат БПЛА и их дальнейший маршрут.
Власти Дании приостановили работу аэропорта Копенгагена после обнаружения нескольких неопознанных беспилотных летательных аппаратов вблизи воздушной гавани. Об этом сообщил датский телеканал TV 2. Согласно сведениям, предоставленным местной полицией, в районе аэропорта было зафиксировано присутствие от двух до четырех БПЛА крупных размеров.
Вслед за Копенгагеном воздушное пространство над аэропортом было временно закрыто в Осло. Там также обнаружили неизвестные дроны. Часть рейсов перенаправлена в другие города Норвегии. По предварительным данным, ограничительные меры коснулись до 14 авиарейсов.
По имеющейся информации, присутствие БПЛА было зафиксировано норвежскими военнослужащими. После этого в городе немедленно была инициирована полицейская операция. В ходе проведенных мероприятий были задержаны двое мужчин, граждане Сингапура. Подробнее о неизвестных беспилотниках, которые парализовали работу аэропорта Дании и напугали Норвегию, — в материале URA.RU.
Закрыта воздушная гавань в Дании.
Сообщается о двух-четырех крупных дронах, которые были замечены в датском воздушном пространствеФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В аэропорту Копенгагена приостановили прием и выпуск воздушных судов из-за сообщений о появлении неизвестных беспилотниках вблизи взлетно-посадочных полос. Об этом сообщил датский телеканал TV 2.
«В понедельник вечером в аэропорту Копенгагена самолеты не могут ни приземлиться, ни взлететь», — сообщил начальник полиции Копенгагена Хенрик Стормер. Его слова передает TV 2.
Как сообщают полицейские, в районе аэропорта были зафиксированы от двух до четырех крупных БПЛА. По информации сервиса Flightradar24, все взлетно-посадочные операции были приостановлены с 21:26 по московскому времени в связи с поступившими уведомлениями о появлении дронов. Не менее 35 авиарейсов были перенаправлены в другие аэропорты.
Заместитель инспектора полиции Якоб Хансен сообщил, что в настоящее время у правоохранительных органов нет информации о том, откуда эти дроны, и о направлении их дальнейшего полета. По его словам, они просто «исчезли сами собой». Вместе с тем Хансен подчеркнул, что на данный момент отсутствуют какие-либо признаки угрозы для датчан и туристов.
Воздушное движение в аэропорту Копенгагена будет закрыто до 9 утра по местному времени, если только не появится возможность открыть воздушное движение раньше. Об этом информирует телеканал TV 2. Планируется, что рано утром датские правоохранители вновь проведут пресс-конференцию, где предоставят новую информацию о неизвестных объектах.
В Осло также приостановили работу аэропорта.
Полиция Норвегии и Дании работают вместе, чтобы выяснить, связаны ли эти эпизоды между собойФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В столице Норвегии Осло также были обнаружены неопознанные дроны. В связи с этим аэропорт Гардермуэн был временно закрыт. Об этом сообщает норвежский портал NRK.
«Беспилотники были замечены около 23:00 в понедельник, а аэропорт был закрыт для воздушного движения в 00:30. Вблизи аэропорта были замечены два беспилотника», — сказано в сообщении NRK.
Воздушное пространство было закрыто, а воздушные суда направлены в ближайшие аэропорты, заявила пресс-секретарь аэропорта Гардермуэн Моника Фастинг в комментарии изданию Verdens Gang. По данным правоохранителей, запрещенная зона для полетов охватывает территорию радиусом в пять километров. Норвежская полиция пока не связывает беспилотники с ситуацией в авиагавани Копенгагена.
«На данный момент мы не рассматриваем инцидент в аэропорту Осло как напрямую связанный с чем-либо еще. Мы не знаем мотивов и целей этой операции с использованием дронов. Но у нас регулярно происходят инциденты с использованием дронов в бесполетной зоне», — передает слова начальника полиции в Осло портал NRK.
В Норвегии были задержаны сингапурцы.
Над военной базой в Осло в районе крепости Акерсхус также заметили дроны. Об этом сообщает газета Aftonbladet. Из-за этого военные объявили тревогу, а в городе началась масштабная полицейская операция.
В результате проведения спецмероприятий правоохранительные органы задержали двух граждан Сингапура, находившихся вблизи военного объекта. В настоящее время следственные органы устанавливают причины их присутствия в данном районе, а также проверяют возможную причастность задержанных к обнаруженным ранее беспилотникам.
Аэропорт Копенгагена возобновил свою работу.
Аэропорт Копенгагена вновь начал принимать и отправлять рейсы рано утром. Об этом сообщило агентство Reuters. В результате инцидента аэропорт был закрыт для взлетов и посадок почти на четыре часа.