Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оппозиция Молдавии пообещала восстановить прямые рейсы и связи с РФ

Оппозиционный Патриотический блок Молдавии пообещал восстановить прямое авиасообщение и связи с Россией в случае победы на предстоящих парламентских выборах. Об этом сообщил экс-премьер Василий Тарлев, один из лидеров блока. По его словам, возобновление логистики и культурных проектов станет одним из приоритетов для формирования новых отношений между Кишиневом и Москвой.

В Молдавии захотели восстановить прямые рейсы в Москву.

Оппозиционный Патриотический блок Молдавии пообещал восстановить прямое авиасообщение и связи с Россией в случае победы на предстоящих парламентских выборах. Об этом сообщил экс-премьер Василий Тарлев, один из лидеров блока. По его словам, возобновление логистики и культурных проектов станет одним из приоритетов для формирования новых отношений между Кишиневом и Москвой.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Молдавия погибает": как пройдут выборы в стране и почему она может стать Украиной после Майдана.

«Мы будем открывать авиарейсы, восстанавливать логистику, снимать искусственные препятствия. Нужно возобновлять культурные проекты и социальные программы, которые объединяют людей Мы уважаем Россию и российский народ и будем строить отношения на равных, как это всегда было исторически», — заявил Тарлев, подчеркнув, что Молдова призвана играть роль моста между Востоком и Западом, а не оставаться постоянным очагом противостояний. Цитата про РИА «Новости».

По словам бывшего премьера, отношения с Россией остаются ключевыми для экономики и социальной сферы страны: в России проживают сотни тысяч молдаван, а российский рынок традиционно является одним из основных для молдавских товаров. Кроме того, Москва поставляет энергоносители в республику.

Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября. В них примут участие 23 зарегистрированных участника: 15 партий, четыре блока и четверо независимых кандидатов. В состав Патриотического блока входят партия «Будущее Молдовы» Василия Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия «Сердце Молдовы» экс-главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов бывшего президента Владимира Воронина.

После прихода к власти Майи Санду в 2020 году отношения между Кишиневом и Москвой заметно ухудшились. В МИД РФ неоднократно призывали отказаться от антироссийской риторики и вернуться к развитию межрегиональных связей.

Как ранее заявил заместитель башкана (главы) Гагаузской автономии Виктор Петров, Санду безразлично мнение жителей страны. По его словам, она воспринимает жителей страны фактически врагами.

Узнать больше по теме
Владимир Воронин: биография главы ГК «ФСК» и миллиардера
Глава девелоперской ГК «ФСК» впервые попал в рейтинг миллиардеров России в 2025 году с состоянием 1,3 млрд долларов. Бизнес Владимира Воронина вырос на фоне расширения производственной базы и масштабных сделок, включая покупку российских активов шведского застройщика Bonava. Рассказываем о детстве, карьере и увлечениях миллиардера.
Читать дальше