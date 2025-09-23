В Молдавии захотели восстановить прямые рейсы в Москву.
Оппозиционный Патриотический блок Молдавии пообещал восстановить прямое авиасообщение и связи с Россией в случае победы на предстоящих парламентских выборах. Об этом сообщил экс-премьер Василий Тарлев, один из лидеров блока. По его словам, возобновление логистики и культурных проектов станет одним из приоритетов для формирования новых отношений между Кишиневом и Москвой.
«Мы будем открывать авиарейсы, восстанавливать логистику, снимать искусственные препятствия. Нужно возобновлять культурные проекты и социальные программы, которые объединяют людей Мы уважаем Россию и российский народ и будем строить отношения на равных, как это всегда было исторически», — заявил Тарлев, подчеркнув, что Молдова призвана играть роль моста между Востоком и Западом, а не оставаться постоянным очагом противостояний. Цитата про РИА «Новости».
По словам бывшего премьера, отношения с Россией остаются ключевыми для экономики и социальной сферы страны: в России проживают сотни тысяч молдаван, а российский рынок традиционно является одним из основных для молдавских товаров. Кроме того, Москва поставляет энергоносители в республику.
Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября. В них примут участие 23 зарегистрированных участника: 15 партий, четыре блока и четверо независимых кандидатов. В состав Патриотического блока входят партия «Будущее Молдовы» Василия Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия «Сердце Молдовы» экс-главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов бывшего президента Владимира Воронина.
После прихода к власти Майи Санду в 2020 году отношения между Кишиневом и Москвой заметно ухудшились. В МИД РФ неоднократно призывали отказаться от антироссийской риторики и вернуться к развитию межрегиональных связей.
Как ранее заявил заместитель башкана (главы) Гагаузской автономии Виктор Петров, Санду безразлично мнение жителей страны. По его словам, она воспринимает жителей страны фактически врагами.