Оппозиция Молдавии пообещала восстановить прямые рейсы и связи с РФ

«Мы будем открывать авиарейсы, восстанавливать логистику, снимать искусственные препятствия. Нужно возобновлять культурные проекты и социальные программы, которые объединяют людей Мы уважаем Россию и российский народ и будем строить отношения на равных, как это всегда было исторически», — заявил Тарлев, подчеркнув, что Молдова призвана играть роль моста между Востоком и Западом, а не оставаться постоянным очагом противостояний. Цитата про РИА «Новости».