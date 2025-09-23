Житель Новосибирска умер в Турции после двух месяцев комы

57-летний житель Новосибирска скончался в Турции после продолжительной борьбы за жизнь. Об этом сообщает АСТ-54 Black.
Несчастье произошло 28 июля во время отдыха, у мужчины внезапно разорвалась аневризма, вызвавшая кровоизлияние в мозг. Его экстренно госпитализировали и ввели в искусственную кому.
Через несколько недель лечения появились признаки улучшения — пациент начал самостоятельно дышать и открывать глаза. Однако в лёгкие попала инфекция, что привело к отказу внутренних органов. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Мужчина умер 19 сентября.
Сейчас его супруга занимается вопросами репатриации тела и сотрудничает со страховой компанией для организации доставки на родину.