Суд конфисковал активы семьи экс-мэра Владивостока на ₽79 млрд по иску ГП

В 2019 году экс-мэр Владивостока был осуждён на 15 лет колонии строгого режима за коррупционные преступления. Спустя три года приговор был оставлен в силе с окончательным сроком в 15 лет лишения свободы. В конце 2024 года появилась информация о направлении Пушкарёва из исправительного учреждения в зону СВО.