Суд конфисковал активы семьи экс-мэра Владивостока на ₽79 млрд по иску ГП

Тверской суд Москвы постановил обратить в государственную собственность активы семьи и доверенных лиц бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарёва общей стоимостью 79 миллиардов рублей. Соответствующее решение оглашено в ходе судебного заседания.
Исковое требование заместителя генерального прокурора РФ было удовлетворено в полном объёме в отношении всех ответчиков, включая членов семьи Пушкарёва. Согласно судебному акту, в доход государства переходят ключевые активы — группа компаний «Востокцемент» и «Ренессанс», оценённые в 79 миллиардов рублей. В числе ответчиков по делу фигурировали 12 физических и юридических лиц.
Генпрокуратура охарактеризовала происхождение активов как результат системных коррупционных злоупотреблений, хищений бюджетных средств, картельных сговоров и ограничения конкурентам доступа к муниципальным контрактам. По версии обвинения, все компании были созданы в условиях коррупционного влияния, а «империя Пушкарёвых» формировалась за счёт нецелевого использования муниципальных ресурсов.
В 2019 году экс-мэр Владивостока был осуждён на 15 лет колонии строгого режима за коррупционные преступления. Спустя три года приговор был оставлен в силе с окончательным сроком в 15 лет лишения свободы. В конце 2024 года появилась информация о направлении Пушкарёва из исправительного учреждения в зону СВО.
