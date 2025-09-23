В МИД Литвы заявили, что европейские санкции против России неэффективны

Ранее стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио заявил, что европейским странам, которые призывают США вводить новые санкции против России, стоит сначала самим принять такие же меры. По его словам, некоторые страны Европы все еще продолжают торговать с Россией, даже когда просят Вашингтон ужесточить ограничения. Рубио также напомнил, что разговоры о новых санкциях идут на фоне того, что многие страны ЕС по-прежнему зависят от российских энергоносителей. Он отметил, что если страны Запада действуют разрозненно, это снижает эффективность санкций и дает России возможность зарабатывать на экспорте. По мнению Рубио, только совместные действия США и Европы могут привести к заметным результатам.