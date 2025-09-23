Bloomberg: МВФ согласился увеличить помощь Украине почти в два раза

Киев увеличил прогноз внешнего финансирования почти до 70 млрд долларов.
Международный валютный фонд (МВФ) согласовал с правительством Украины увеличение прогноза необходимого внешнего финансирования страны до конца 2027 года почти в два раза — с 38 до 65 миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на украинских и международных чиновников, знакомых с деталями переговоров.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Верховной Раде раскрыли настоящие причины скандального закона Зеленского.
«Первоначально Киев оценивал дефицит внешнего финансирования почти в 38 миллиардов долларов, но в результате переговоров с МВФ эта цифра увеличилась до примерно 65 миллиардов долларов», — пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Уточняется, что согласованная оценка уже передана Еврокомиссии для дальнейшего рассмотрения.
Источники агентства также отмечают, что размер нового кредита от МВФ для Украины пока официально не обсуждался. Однако по предварительным оценкам, речь может идти о сумме порядка восьми миллиардов долларов.
Как ранее сообщал МВФ, президенту Украины Владимиру Зеленскому могут выдвинуть обязательное условие для продолжения сотрудничества с страной — обеспечение независимости антикоррупционных органов. Стороны готовятся к запуску новой четырехлетней программы. Официально о ней планируется объявить в октябре-ноябре 2025 года после обсуждения параметров бюджета на следующий год.