Bloomberg: МВФ согласился увеличить помощь Украине почти в два раза

Международный валютный фонд (МВФ) согласовал с правительством Украины увеличение прогноза необходимого внешнего финансирования страны до конца 2027 года почти в два раза — с 38 до 65 миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на украинских и международных чиновников, знакомых с деталями переговоров.