Ущерб по делу о хищениях у Минобороны составил 5 млрд рублей

По словам источника, уголовное дело о хищении средств у Минобороны было инициировано в июне 2023 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») в отношении неустановленных лиц. К нему присоединили пять других уголовных дел, возбужденных, в частности, в сентябре 2023 года, два в январе и одно в марте 2024 года. В качестве потерпевших по делу значатся около пяти организаций и министерство обороны РФ.