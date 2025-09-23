Ричмонд
В Красноярском крае в понедельник ликвидировали шесть пожаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В понедельник на территории Красноярского края произошло шесть пожаров. Никто не пострадал.

Источник: Соцсети

Крупное возгорание случилось в селе Орловка Дзержинского района: из-за короткого замыкания электропроводки загорелась квартира в жилом доме. Огонь повредил кровлю, дощатую веранду и жилое помещение общей площадью 92 квадратных метра. С пламенем боролись восемь человек, в том числе добровольцы, и три пожарные машины.

Еще один пожар зарегистрирован в селе Казанцево Шушенского района. Там огнем был охвачен частный дом на площади 42 квадратных метра. Двое жильцов сумели покинуть дом самостоятельно. Для ликвидации возгорания привлекались шесть специалистов и две единицы техники. Причиной ЧП также стало короткое замыкание электропроводки, сообщают в региональном МЧС.