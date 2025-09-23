В Красноярском крае в понедельник ликвидировали шесть пожаров

Еще один пожар зарегистрирован в селе Казанцево Шушенского района. Там огнем был охвачен частный дом на площади 42 квадратных метра. Двое жильцов сумели покинуть дом самостоятельно. Для ликвидации возгорания привлекались шесть специалистов и две единицы техники. Причиной ЧП также стало короткое замыкание электропроводки, сообщают в региональном МЧС.