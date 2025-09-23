Премьер-министр Испании раскрыл, что западные страны делают не так

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар раскритиковал премьер-министра Испании Педро Санчеса из-за отмены велогонки «Вуэльта Испании». Саар напомнил, что власти Испании решили отменить гонку после пропалестинских протестов в Мадриде. По его словам, недавно Санчес выразил сожаление, что у Испании нет ядерной бомбы, чтобы остановить Израиль. После этих слов он призвал людей выйти на пропалестинский митинг и помешать проведению велогонки, которая всегда была гордостью страны, пишет 360.ru.