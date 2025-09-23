Шуров: пропавшая в Бангкоке россиянка могла попасть в сексуальное рабство

«В целом это очень странное поведение: бросила ребенка, пропала на несколько дней. Это может быть и психиатрический приступ, бредовое состояние. Это может быть последствием употребления психоактивных веществ. Есть ряд веществ, которые применяются в том числе для подавления воли, — для сексуальной эксплуатации. Огромное количество прецедентов, когда подобные вещества использовались», — отметил врач.