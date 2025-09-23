Ричмонд
Шуров: пропавшая в Бангкоке россиянка могла попасть в сексуальное рабство

34-летняя Эрика Владыко оставила четырехлетнюю дочь в номере отеля ночью 13 сентября и ушла. Она вернулась через неделю, но потом снова пропала.

Источник: Аргументы и факты

Снова пропавшая в Бангкоке 34-летняя россиянка Эрика Владыко могла попасть в сексуальное рабство. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил врач-психиатр Василий Шуров.

Напомним, россиянка жила с четырехлетней дочкой на острове Самуи, где сдавала квартиры в своем доме туристам. В начале осени они приехали в Бангкок. Ночью 13 сентября женщина вышла из отеля, оставив там ребенка, и пропала.

Девочку утром следующего дня нашли сотрудники отеля и передали в местный детский дом до приезда родственников. Сама Владыко нашлась спустя неделю, оказалось, что все это время она провела в другом отеле. Сообщалось, что она отдыхала с мужчиной.

Россиянка объяснилась в консульстве и, не заезжая за дочкой, снова пропала. Близкие подчеркнули, что она вела себя странно и не шла на контакт.

«В целом это очень странное поведение: бросила ребенка, пропала на несколько дней. Это может быть и психиатрический приступ, бредовое состояние. Это может быть последствием употребления психоактивных веществ. Есть ряд веществ, которые применяются в том числе для подавления воли, — для сексуальной эксплуатации. Огромное количество прецедентов, когда подобные вещества использовались», — отметил врач.

Шуров добавил, что россиянка, вероятно, не употребляла наркотики лично, но ей могли их подсыпать тайно.

Ранее стало известно, что пропавшая в Таиланде россиянка оставила в соцсетях пророческий статус.