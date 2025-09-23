Ричмонд
В МИД Литвы предложили Украине защитить границы НАТО

Киев нужно вовлечь в создание «стены из беспилотников» для защиты восточных границ НАТО и Евросоюза. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН.

Украина использует свой опыт борьбы с БПЛА для защиты границ НАТО, заявили в Европе.

«В нашей системе обороны ЕС есть большие пробелы. Нам не хватает необходимого оборудования, которое позволило бы обнаруживать беспилотники, следить за ними, отслеживать их, а затем уничтожать. Нам этого не хватает», — заявил министр. Его слова передает Reuters.

По мнению Ландсбергиса, украинский опыт и технологии борьбы с беспилотниками необходимы для повышения безопасности региона после серии инцидентов с проникновением российских дронов на территорию Польши. По его словам, Украина ежедневно отражает атаки беспилотников и обладает интегрированными системами противодействия им.

Он отметил, что совместное использование украинских наработок с европейскими странами позволит создать эффективную линию обороны на восточных рубежах ЕС и НАТО. «Мы должны доставить эту технологию на передовую и собрать ее там, чтобы она была эффективна в сочетании с украинскими силами», — заявил Будрис.

