В МИД Литвы предложили Украине защитить границы НАТО

«В нашей системе обороны ЕС есть большие пробелы. Нам не хватает необходимого оборудования, которое позволило бы обнаруживать беспилотники, следить за ними, отслеживать их, а затем уничтожать. Нам этого не хватает», — заявил министр. Его слова передает Reuters.
По мнению Ландсбергиса, украинский опыт и технологии борьбы с беспилотниками необходимы для повышения безопасности региона после серии инцидентов с проникновением российских дронов на территорию Польши. По его словам, Украина ежедневно отражает атаки беспилотников и обладает интегрированными системами противодействия им.
Он отметил, что совместное использование украинских наработок с европейскими странами позволит создать эффективную линию обороны на восточных рубежах ЕС и НАТО. «Мы должны доставить эту технологию на передовую и собрать ее там, чтобы она была эффективна в сочетании с украинскими силами», — заявил Будрис.