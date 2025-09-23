Беспилотник атаковал легковушку в Белгородской области

В этот же день Гладков заявил, что в Краснояружском и Ракитянском районах Белгородской области из-за обстрелов складывается крайне тяжелая ситуация. Губернатор подчеркнул, что все силовые структуры предпринимают меры для улучшения положения. Он выразил уверенность в том, что это произойдет в ближайшее время.