Аэропорт Самары ввел ограничения на полеты

В самарском аэропорту введен план «Ковер».
В аэропорту Самары «Курумоч» с 02:25 мск введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 02:25 МСК», — сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. О введенных ограничениях он написал в своем telegram-канале.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении более 80 БПЛА в воздушном пространстве страны. Подробности ночной атаки ВСУ — в онлайн-трансляции URA.RU.