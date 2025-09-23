Ричмонд
Аэропорт Самары ввел ограничения на полеты

В аэропорту Самары «Курумоч» с 02:25 мск введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

В самарском аэропорту введен план «Ковер».

В аэропорту Самары «Курумоч» с 02:25 мск введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 02:25 МСК», — сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. О введенных ограничениях он написал в своем telegram-канале.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении более 80 БПЛА в воздушном пространстве страны. Подробности ночной атаки ВСУ — в онлайн-трансляции URA.RU.

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
