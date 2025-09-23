Ричмонд
Горящая фура собрала многокилометровую пробку на трассе под Новосибирском

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», длина затора перед местом происшествия достигла трёх километров.

Источник: Om1 Новосибирск

На федеральной трассе «Иртыш» (Р-254) в Барабинском районе Новосибирской области произошло возгорание грузового автомобиля. Очевидцы сообщили, что слышали несколько взрывов; видео происшествия опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Дорога перекрыта в обоих направлениях для грузовых автомобилей, сообщило федеральное учреждение «Сибуправтодор».

«23 сентября с 08:50 на км 1176 трассы Р-254 “Иртыш” (Новосибирская область) перекрыто движение в обе стороны для грузовых автомобилей в связи с ликвидацией последствий ДТП. Проезд легковых автомобилей организован по участку местной дорожной сети через н. п. Труновское», — говорится в сообщении ведомства.

По данным сервиса «Яндекс Пробки», длина затора перед местом происшествия достигла трёх километров. На месте работают экстренные службы.