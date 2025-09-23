Горящая фура собрала многокилометровую пробку на трассе под Новосибирском

«23 сентября с 08:50 на км 1176 трассы Р-254 “Иртыш” (Новосибирская область) перекрыто движение в обе стороны для грузовых автомобилей в связи с ликвидацией последствий ДТП. Проезд легковых автомобилей организован по участку местной дорожной сети через н. п. Труновское», — говорится в сообщении ведомства.