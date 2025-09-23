Шуров назвал единственный способ спасти пропавшую в Бангкоке россиянку

Пропавшую в Бангкоке 34-летнюю россиянку Эрику Владыко необходимо госпитализировать после того, как она снова найдется, сообщил в беседе с aif.ru врач-психиатр Василий Шуров.
Напомним, ночью 13 сентября россиянка вышла из отеля в Бангкоке, оставив в номере четырехлетнюю дочь, и ушла в неизвестном направлении. Ребенка на следующее утро нашли сотрудники отеля и передали в местный детский дом.
Владыко нашлась спустя неделю. Все это время она была в другом отеле, предварительно, с неизвестным мужчиной. Женщина объяснилась в российском консульстве, а затем снова пропала.
Родные девушки, забравшие из детского дома ее дочь, сообщили, что Владыко вела себя странно перед очередной пропажей.
Шуров, комментируя эту ситуацию, предположил, что россиянке могли подсыпать запрещенные вещества, в том числе подавляющие волю.
«Когда она снова найдется, ее надо госпитализировать, делать токсикологию, наблюдать. Конечно, ее неадекватное поведение говорит о том, что случилась какая-то большая проблема с психикой, раз она не только пропала, но еще и бросила ребенка одного», — отметил врач.
Ранее стало известно, что пропавшая в Таиланде россиянка зарабатывала сдачей жилья туристам.