Житель Донецка Николай рассказал, что из его головы извлекли чип от беспилотника, который использовался украинскими военными во время атаки на город.
Пострадавший сообщил, что получил ранения ноги, руки и головы, и что ему предстоит провести 15 дней на реабилитации.
— Ранение — нога, рука и голова. Из головы достали чип беспилотника… 15 дней на больничном, — рассказал мужчина в беседе с РИА Новости.
Инцидент произошел, когда Николай вместе с двумя напарниками выполнял работы на крыше строительного объекта. Все трое получили ранения в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ночью 22 сентября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что, по уточненным данным, в результате атаки вражеских войск на регион погибли три человека, еще 16 получили ранения. Он уточнил, что всем пострадавшим окажут необходимую помощь и поддержку, а также пожелал им скорейшего выздоровления.