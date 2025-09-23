Ричмонд
Чип от беспилотника достали из головы мужчины после атаки ВСУ на Донецк

Житель Донецка Николай рассказал, что из его головы извлекли чип от беспилотника, который использовался украинскими военными во время атаки на город.

Пострадавший сообщил, что получил ранения ноги, руки и головы, и что ему предстоит провести 15 дней на реабилитации.

— Ранение — нога, рука и голова. Из головы достали чип беспилотника… 15 дней на больничном, — рассказал мужчина в беседе с РИА Новости.

Инцидент произошел, когда Николай вместе с двумя напарниками выполнял работы на крыше строительного объекта. Все трое получили ранения в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ночью 22 сентября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что, по уточненным данным, в результате атаки вражеских войск на регион погибли три человека, еще 16 получили ранения. Он уточнил, что всем пострадавшим окажут необходимую помощь и поддержку, а также пожелал им скорейшего выздоровления.

