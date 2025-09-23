Чип от беспилотника достали из головы мужчины после атаки ВСУ на Донецк

Ночью 22 сентября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что, по уточненным данным, в результате атаки вражеских войск на регион погибли три человека, еще 16 получили ранения. Он уточнил, что всем пострадавшим окажут необходимую помощь и поддержку, а также пожелал им скорейшего выздоровления.