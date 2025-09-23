В аэропорту Самары массовые задержки и отмены рейсов. Скрин

В Самаре задержано более 10 рейсов из-за атаки ВСУ.
В международном аэропорту Курумоч (Самара) зафиксированы массовые задержки и отмены рейсов. Всего задержано 12 рейсов. Это следует из онлайн-табло аэропорта.
Отменен рейс SU-1217 в Москву. Кроме того, задерживаются рейсы в Анталью (XC-8042, ZF-1025, SU-796), Екатеринбург (WZ-1034), Москву (SU-1497, SU-401, DP-1605), Санкт-Петербург (FV-6232), Тбилиси (WZ-1369) и Сочи (DP-332, FV-6204), следует из онлайн-табло.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Самары были введены временные ограничения на прием и отправку рейсов. Позже их сняли. Сделано это было по соображениям безопасности.
Как сообщили в Минобороны РФ, за ночь было уничтожено более 80 БПЛА в воздушном пространстве страны. Подробности ночной атаки ВСУ — в онлайн-трансляции URA.RU.
В Самаре задержано более десятка рейсовФото: Скрин онлайн-табло.